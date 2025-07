Governo: Renzi, ‘Urso a casa indipendentemente da vicenda moglie’

agenzia

Roma, 16 lug “Non conosco la vicenda ma quello che è certo è che Urso non ne combina una al giorno. Quello che ho visto fare Urso sul carrello della spesa, sull’Ilva, sulla politica industriale e su Industria 5.0 basta per dire che Urso deve andare a casa per i suoi clamorosi insuccessi ministeriali, indipendentemente dalla moglie. Prima va a casa e prima il Paese riparte”. Lo ha detto Matteo Renzi a margine di una iniziativa del M5s.

