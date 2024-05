Governo: Salvini, ‘avanti fino al 2027, non un minuto in meno’

agenzia

Pescara, 28 apr. “Lo dico ai giornalisti: mettetevi l’anima in pace perché le prossime elezioni politiche saranno nel 2027, non un minuto prima. Questa squadra andrà avanti fino all’ultimo minuto dei giorni che ci hanno dato gli italiani per governare il paese. Poi è chiaro che ognuno ha la sua storia, la sua cultura e la sua provenienza politica”. Lo ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini, in videocollegamento con la kermesse Fdi a Pescara.

