Roma, 1 gen. “Per quello che riguarda il lavoro, sono stati creati 847mila nuovi posti di lavoro creati in questi due anni di governo di cui la Lega è orgogliosamente protagonista e lo resterà per i prossimi tre anni”. Così Matteo Salvini in una diretta social.

