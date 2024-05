Governo: Salvini, ‘Lega più incisiva ora che al 30% ma alleata con M5S’

agenzia

Pescara, 28 apr. “Sono orgoglioso di questo centrodestra perché stiamo riuscendo a fare di più per l’Italia ora di quando eravamo al 30% con la Lega ma eravamo al governo con il M5S. Io sono orgoglioso di questi 18 mesi al governo, al di là delle percentuali. Dal segretario della Lega, sono orgoglioso di questo centrodestra perché stiamo facendo di più per l’Italia adesso di quanto come Lega non riuscivamo a fare al 30% coi 5 Stelle, perché quella era un’alleanza composita. Questa è un’alleanza che ha dei valori comuni, degli ideali comuni e degli obiettivi comuni”. Lo ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini, in videocollegamento con la kermesse Fdi a Pescara.

