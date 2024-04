agenzia

Roma, 19 apr. Il centrodestra “è unito e compatto a livello nazionale, si mettano l’anima in pace Conte, Schlein e i loro sostenitori: governeremo tutti e 5 gli anni della legislatura, non un minuto in meno”. Così Matteo Salvini nel comizio per la chiusura della campagna elettorale di Vito Bardi a Potenza.

