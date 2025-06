Governo: Santanchè, ‘solidarietà a Meloni e a chi sta piangendo scomparsa innocente’

agenzia

Roma, 31 mag. “Fino a che punto può spingersi l’odio? Cosa ancora saranno disposti ad accettare coloro che fomentano l’odio prima di aprire gli occhi di fronte a tanto orrore? Augurare la morte a una bambina è orribile, non solo nei confronti del presidente Meloni e di sua figlia, ma soprattutto nei confronti del dolore di una famiglia che in questo momento sta piangendo la tragica scomparsa di un’innocente. L’episodio è grave e preoccupante perché porta con sé violenza, non solo fisica ma anche verbale, che alimenta un clima d’odio non più tollerabile”. Lo scrive su Facebook il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.