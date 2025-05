Governo: Schlein a Meloni, ‘sempre colpa altri, no? Torni in connessione con Paese’**

agenzia

Roma, 14 mag. “E’ sempre colpa di qualcun altro, no? Le liste d’attesa sono essenzialmente colpa delle Regioni, il Governo ha fatto tutto quello che poteva. Così come i 25 mesi di calo della produzione industriale sono colpa dell’Europa. Il fallimento dei suoi centri in Albania sono colpa dei giudici. Li vive in un mondo fantastico dove quando una cosa funziona è merito suo, quando una cosa non funziona è sempre colpa degli altri. Bello!”. Così Elly Schlein nella replica all’interrogazione a Giorgia Meloni nel premier time alla Camera.