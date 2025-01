Governo: Schlein a petrolchimico Marghera, ‘Eni dismette con assenso Meloni’**

agenzia

Roma, 24 gen. “Ai cancelli del Petrolchimico di Marghera a Mestre, insieme ai lavoratori dello stabilimento. Eni sta dismettendo la chimica di base in Italia con l’assenso del governo Meloni, che resta a guardare. La completa mancanza di un piano industriale sta condannando il paese alla subalternità, anche per i costi insostenibili dell’energia. Non possiamo permetterlo. Grazie a questi lavoratori per l’incontro, il Pd è al loro fianco”. Lo scrive Elly Schlein su Instagram postando le foto dell’iniziativa a Marghera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA