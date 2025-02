Governo: Schlein, ‘dov’è Meloni? Registra video per convention con saluti nazisti?’**

agenzia

Roma, 25 feb. “Meloni è stata campionessa mondiale di richieste di dimissioni e oggi ha disertato quest’aula, come fa non vergognarsi della sua incoerenza, come fa a non rendersi conto di quanto sia vigliacco il suo atteggiamento di continua fuga da quest’aula e dalla realtà? Dove si è nascosta la premier? Forse sta registrando un altro video, un contributo da inviare a una convention fra motoseghe e saluti nazisti”. Così Elly Schlein alla Camera nelle dichiarazioni di voto di sfiducia a Daniela Santanchè.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA