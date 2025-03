Governo: Schlein, ‘Lega sfiducia Tajani dopo aver commissariato Meloni, non sta più in piedi’

agenzia

Roma, 23 mar. “Oggi ho letto le dichiarazioni di Durigon: non ci potevo credere. Durigon della Lega dice che il ministro Tajani è in difficoltà e che deve farsi aiutare. Cioè la Lega sfiducia il ministro degli Esteri Tajani, dopo che qualche giorno fa aveva già commissariato Giorgia Meloni dicendo che non aveva mandato per andare ad approvare le proposte sul riarmo a Bruxelles”. Lo dice Elly Schlein in un video sui social.

“Oggi commissaria Tajani dicendo che deve farsi aiutare mentre Salvini lo scavalca chiamando direttamente il vicepresidente americano Vance. In qualsiasi altro Paese questo avrebbe già aperto una crisi di governo. E’ chiaro che il governo non sta più in piedi, è chiaro che non si può occupare dei problemi degli italiani dalla liste di attesa infinite ai salari bassi alle bollette più care d’Europa”.

