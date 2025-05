Governo: Schlein, ‘litiga su poltrone, intanto 80% rinuncia a curarsi’

agenzia

Roma, 20 mag. “Ieri il governo si è spaccato nel Consiglio dei Ministri e si è spaccato sulle poltrone, si è spaccato sul terzo mandato, perché anche ieri non stavano parlando delle condizioni di materiali degli italiani che hanno i salari più bassi dei paesi del G20, hanno le bollette più care d’Europa e hanno delle liste d’attesa infinite per curarsi”. Così Elly Schlein a Cinque Minuti su Rai 1.

“Ma anche oggi dei problemi degli italiani questo governo vorrà occuparsi domani. Perchè è così, è sempre colpa di qualcun altro, ma si sono spaccati non solo nel Consiglio dei Ministri, si sono spaccati anche in Friuli, dove si è aperta una crisi di governo perché litigano sul terzo mandato, quindi sul potere, che era la cosa l’unica che li teneva insieme, e litigano anche su un’altra cosa, sulla sanità, perché il governo continua a scaricare le responsabilità sulle regioni e anche le regioni di destra non ci stanno”.