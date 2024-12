Governo: Schlein, ‘Meloni la più forte? Non nel giudizio degli italiani’

agenzia

Roma, 12 dic. Per Politico, Giorgia Meloni è la leader più forte in Europa? “Io penso che bisogna chiedere agli italiani se dopo 2 anni di governo Meloni stanno meglio… Come risponde il governo ai bisogni degli italiani? Il giudizio non mi sembra affatto positivo”. Lo dice Elly Schlein intervenuta alla manifestazione degli amministratori, davanti a Montecitorio, sulle politiche abitative.

