Governo: Schlein, ‘Paese non merita ministri rinviati a giudizio o che mentono su laurea’**

Roma, 26 mar. “L’Italia merita un governo che non abbia un ministro della Giustizia che libera i torturatori mentre mette in carcere i minori, che attacca i giudici e non ottempera gli obblighi di legge. Un governo che non abbia una ministra del Turismo rinviata a giudizio per falso in bilancio e indagata per truffa aggravata ai danni dello Stato. E magari che non abbia una ministra del Lavoro che mente sulla sua laurea, che sarebbe stata ottenuta senza pagare la retta e facendo gli esami di domenica”. Lo dice Elly Schlein in aula nelle dichiarazioni di voto sulla sfiducia a Carlo Nordio.

