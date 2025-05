Governo: Schlein, ‘per Foti spopolamento aree interne irrimediabile? No, colpa politiche destra’

agenzia

Roma, 15 mag. “Mi hanno molto colpita le parole che abbiamo sentito ieri dal ministro Foti che sostanzialmente dice che lo spopolamento delle aree interne di questo paese è difficilmente rimediabile. Questa è una resa inaccettabile da parte del governo Meloni”. Lo dice Elly Schlein a margine della presentazione del libro di Enzo Amendola.

“Il governo è responsabile dei tagli ai servizi, dei tagli alla sanità, dei tagli alla scuola, del dimensionamento scolastico che ruba autonomie scolastiche proprio alle aree più marginalizzate del paese. Quindi non è che possono arrendersi rispetto a delle politiche che stanno facendo loro e che non stanno risolvendo la questione di come miglioriamo la vita di chi vive nelle aree interne. Noi diciamo una cosa chiara, per evitare lo spopolamento, cioè non è irrimediabile come dice Foti, per evitare lo spopolamento bisogna portare i servizi, portare i servizi vuol dire fare il contrario di quello che stanno facendo”.