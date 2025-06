Governo: Schlein, ‘si è rotto rapporto con Paese, si è visto ad amministrative’

agenzia

Roma, 3 giu. “Meloni si deve dimettere se il referendum ottiene il quorum? Io mi auguro che si vada ad elezioni anticipate al di là del referendum, dopodichè deve riflettere sul fatto che il rapporto con il Paese si definitivamente è rotto, si è visto alle amministrative. Noi lavoriamo per battere politicamente e per costruire l’alternativa. In queste amministrative abbiamo vinto a Assisi, Genova, Ravenna, ci sarà tra pochi giorni anche il ballottaggio a Taranto: mi sembra che uniti vinciamo e la destra ha ben da preoccuparsi”. Lo dice Elly Schlein a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1.

