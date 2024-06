Governo: Schlein, ‘Signorelli? Non è primo caso, problema in classe dirigente destra’

agenzia

Roma, 7 giu. “Il portavoce di Lollobrigida? Non è il primo caso purtroppo. C’è un problema nella classe dirigente della destra che governa questo Paese. Abbiamo ministre che indagate per truffa aggravata non di dimettono. Tanti esempi gravi. E noi non accettiamo il tentativo della destra di riscrivere la nostra storia”. Così Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale a Padova.

