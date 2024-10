Governo: Schlein, ‘state portando Paese indietro, vi fermeremo’**

agenzia

Roma, 15 ott. “Il Pd continuerà a inchiodarvi alle vostre responsabilità. Questo è un governo che taglia la sanità, il sociale, non ha un piano industriale, nega il salario minimo, aumenta la povertà e la precarietà, premia gli evasori e calpesta i diritti. State riportando il paese indietro, ma noi vi fermeremo”. Così Elly Schlein in aula alla Camera per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio Ue.

