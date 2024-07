Governo: Schlein, ‘su lavoro e violenza donne ho offerto collaborazione a Meloni, risponda’

agenzia

Roma, 5 lug “Dicono che sono bugiarda ma forse non ascoltano quel che dico. Mi sono rivolta quattro volte alla presidente del Consiglio per offrire collaborazione sulla sicurezza sul lavoro e la violenza di genere. Ci sono temi che dovrebbero uscire dalla dialettica politica ma dovrebbero arrivare risposte, non spallucce. Dico con sincerità di trovare un terreno comune per fare degli avanzamenti”. Lo ha detto Elly Schlein nelle repliche alla Direzione del Pd.

