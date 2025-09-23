Governo: Schlein, ‘un nemico al giorno pur di non assumersi proprie responsabilità’

agenzia

Roma, 23 set “La destra si sceglie in tutto il mondo gli stessi nemici: i migranti, gli attivisti Lgbtq+, i giudici, i giornalisti liberi, gli avversari politici. E fa così anche la destra italiana: un nemico al giorno pur di non assumersi le proprie responsabilità, anche se sono al governo da tre anni”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla Direzione del Pd.

