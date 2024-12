Governo: Scotto, ‘inquietante Santanchè ancora al suo posto’

agenzia

Roma, 2 dic. “Dopo l’ennesima inchiesta di Report, mi domando come una ministra – che contratta il dimezzamento dello stipendio dei propri dipendenti a parità di ore lavorate – possa essere ritenuta attenta alle condizioni dei lavoratori italiani, soprattutto in un settore delicato come quello del turismo. Tant’è che anche in questa legge di bilancio non ha esitato a spingere per la liberalizzazione del lavoro notturno in quel settore, scaricando i costi sulla fiscalità generale. Chi ha l’onore di giurare sulla Costituzione dovrebbe sempre avere come bussola la funzione sociale dell’impresa. Daniela Santanchè non perde occasione per confermare la sua totale insensibilità nei confronti di chi vive del proprio lavoro, come dimostrano oltretutto le inchieste che la riguardano dove avrebbe usufruito della cassa Covid continuando a far lavorare i dipendenti di Visibilia. Il suo rifiuto di farsi da parte davanti a situazioni sempre più gravi e’ inquietante”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.

