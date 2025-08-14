Governo: Scotto, ‘Schlein mette dito nella piaga, politica economica esecutivo un fallimento’

agenzia

Roma, 14 ago “Schlein ha messo il dito nella piaga: la politica economica del governo è un fallimento e la perdita di potere d’acquisto è un dato oggettivo. I salari crescono meno dei prezzi e questo nelle tasche degli italiani si sente. Perché si riducono le possibilità di scelta sulla spesa da fare, sui vestiti da acquistare, sui libri per la scuola e l’università, per non parlare delle vacanze”. Lo dice Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera.