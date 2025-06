agenzia

Roma, 19 giu. “Oggi la premier commissaria Schillaci, promuovendo a viceministro il Delmastro della sanità, Gemmato. Ancora una volta potere al posto di salute, poltrone e non pazienti, arroganza e non cura, faide e non risultati x i cittadini. Risiko di maggioranza sulla pelle degli italiani”. Lo scrive il senatore Pd, Filippo Sensi, sui social.

