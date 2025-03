Governo: Sereni (Pd), ‘Tajani nel mirino della Lega, e Meloni?’

agenzia

Roma, 23 mar. “Chi fa la politica estera dell’Italia? Lecito domandarselo, in un momento così delicato e complesso. La Lega, infatti, dopo aver negato il mandato alla presidente Meloni per l’ultimo Consiglio Europeo, oggi dichiara esplicitamente di voler mettere sotto tutela il ministro degli Esteri Tajani, mentre Salvini da giorni annuncia telefonate, visite, incontri ad alto livello con esponenti dell’amministrazione Usa”. Così Marina Sereni, componente della segreteria nazionale del Pd.