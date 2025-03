Governo: Serracchiani, ‘ormai separati in casa, a rimetterci sono italiani’

agenzia

Roma, 23 mar. “Ormai sono separati in casa. Prima Molinari, poi Salvini, oggi Durigon. La coalizione non c’è e non basta più stare insieme per poltrone e potere o inventarsi di tutto pur di distrarre dalle distanze sempre più evidenti. Ormai Lega e Forza Italia se le danno quotidianamente di santa ragione. E a rimetterci sono l’Italia, gli italiani e la nostra credibilità internazionale”. Così Debora Serracchiani, componente della segreteria nazionale del Pd.

