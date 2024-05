Governo: Serracchiani, ‘prima di parlare di libertà Meloni esamini sua ideologia’

agenzia

Roma, 25 mag. “Meloni si rimangi le accuse al Pd e prima di parlare rifaccia un bell’esame della sua ideologia e delle politiche del suo governo. Non può nemmeno menzionare la parola libertà una premier che vuole prendersi tutto il potere spazzando Parlamento e Presidente della Repubblica, fa le purghe nell’informazione, comprime diritti sociali e civili, sta col regime autoritario di Orban. Meloni sente che il consenso si raffredda e per qualche pugno di voti gratta la pancia a fette d’elettorato antisistema”. Lo afferma Debora Serracchiani, replicando a Giorgia Meloni che attacca il Pd in tema di libertà.

