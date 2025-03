Governo: sindaco Cosenza, ‘partiti uniti solo dal potere, impegniamoci per alternativa’

agenzia

Roma, 23 mar. “I socialisti italiani, nei loro congressi, hanno sempre indicato visioni, prospettive e direttrici originali per ampliare la democrazia, per salvaguardare i diritti civili soggettivi e collettivi, per varare riforme. Sbaglia, e di grosso, Giorgia Meloni se pensa che può portarci a spasso: il suo governo è spaccato, lacerato, e le contraddizioni, che si fanno evidenti, ci stanno condannando, ancora una volta, al bivio della storia, ad imboccare la strada sbagliata. Il Paese ha bisogno di essere liberato da queste forze, tenute insieme solo dal bisogno di stare al potere”. Lo ha affermato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, nel suo intervento al Congresso socialista a Napoli.