Governo: verso dl agricoltura lunedì in Cdm

agenzia

Roma, 3 mag. L’atteso decreto legge sull’agricoltura -con, tra le altre cose, aiuti alle imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina ma anche dal granchio blu, con tanto di commissario ad hoc, e misure per fermare la peste suina- è il piatto forte del Cdm che si terrà lunedì prossimo, alle 17.30 a Palazzo Chigi. Il dl, caro al ministro Francesco Lollobrigida, figura infatti nell’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, che si terrà nella mattinata di lunedì.