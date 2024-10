Governo: Vespa da Meloni, ‘intervistata per nuovo libro, no Consulta’

agenzia

Roma, 8 ott. “Abbiamo parlato di tante cose, non certo della Consulta…”. Così Bruno Vespa, lasciando Palazzo Chigi dove si è intrattenuto per circa due ore con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “L’ho intervistata per il libro -spiega ai cronisti -, sto vedendo tutti i leader, il libro uscirà a fine ottobre…”. A chi gli domanda se, nel corso dell’incontro, avesse affrontato anche il tema dell’estromissione di Porta a Porta dalle celebrazioni Rai per i 100 anni della radio e dei 70 della televisione, “no, quando si parla di un libro si parla di temi generali…”, ha risposto Vespa con convinzione.

