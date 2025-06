Governo: Vis Factor-Emg, Tajani guida hit parade ministri, seguono Piantedosi e Crosetto

agenzia

Roma, 31 mag. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è il ministro con il gradimento più alto, con il 35,1%, a seguire il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con il 32,3%, quelli della Difesa, Guido Crosetto, con il 31,6%, dell’Ambiente, Gilberto Pichetto con il 30,2% e dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, con il 29,8%. In generale il Governo mantiene un gradimento del 40,3%. Lo rileva il rapporto Human Index , realizzato da Vis Factor in collaborazione con l’istituto sondaggistico Emg Different.

