Governo: Zanella (Avs), ‘Meloni estranea a etica politica, non le pesa scandalo Santanchè’

Roma, 25 gen “E’ la solita premier che lancia strali, sfida a tutto campo chi non è con lei, dalla Corte penale internazionale all’intera magistratura italiana, ed è estranea completamente ad un’etica della politica, non le pesa per niente lo scandalo Santanchè. Giorgia Meloni vuole porsi al di sopra della società, ma alla fine parlerà solo con i suoi amici”. Lo dice la capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella.

