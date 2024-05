Grande frana in Papua Nuova Guinea, ‘ci sono morti’

agenzia

'Sei villaggi colpiti, un disastro senza precedenti'

PORT MORESBY, 24 MAG – Una grave frana ha colpito “più di sei villaggi” in una regione montuosa della Papua Nuova Guinea centrale e ha causato “perdite umane”, hanno riferito le autorità locali. Il governatore della provincia di Enga, Peter Ipatas, ha parlato di un “disastro naturale senza precedenti” che ha causato “perdite umane e danni materiali”, ma non ha fornito immediatamente un bilancio. Il disastro avvenuto nella notte e ha colpito in particolare il villaggio di Kaokalam. “Sembra che siano state sepolte più di 100 case. Non sappiamo ancora quante persone ci fossero”, ha detto Vincent Pyati, presidente di un’associazione locale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA