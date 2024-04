Gratteri, test? Anche per chi ha responsabilità di governo

agenzia

'Dovrebbero riguardare chi si occupa di gestire cosa pubblica'

NAPOLI, 27 MAR – “I test psicoattitudinali? Se li vogliamo fare, dovrebbero essere fatti per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione, per chi ha responsabilità di governo e per chi si occupa della gestione della cosa pubblica”. Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a margine di una conferenza stampa.

