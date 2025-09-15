Gravina “Pazienza e costanza, Italia puó qualificarsi al Mondiale”

agenzia

“Il movimento é vivo, giá si vede la mano di Gattuso”, ha aggiunto il presidente della Figc ROMA (ITALPRESS) – “Il movimento é vivo, ma manca quel tassello che non abbiamo centrato per due volte”. E’ la qualificazione ai Mondiali il grande tarlo del tifoso azzurro, e dunque del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina che, dopo i risultati ottenuti da under 20, 17 e nel beach soccer, é certo che nemmeno la Nazionale di Gattuso tradirá le attese, nonostante il play-off sia ormai quasi certo dopo la goleada della Norvegia alla Moldova. “Lo spirito del gruppo mi é piaciuto tantissimo, la mano di Gattuso giá si vede: abbiamo la qualitá e le potenzalitá per centrare questo obiettivo – sottolinea il numero uno della Figc, ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1 – Dobbiamo avere pazienza e costanza, grande impegno e determinazione nel vincere tutte le partite che restano da qui al 16 novembre anche al 92′, come fatto in Ungheria, e poi tireremo le somme, Se la squadra continua a crescere e recuperiamo qualche calciatore di caratura interazionale che Gattuso non ha avuto a disposizione, con un po’ di fortuna in piú rispetto al passato centreremo il nostro obiettivo”. Su Italia-Israele a Udine: “Siamo addolorati, siamo cittadini del mondo e ci teniamo al rispetto della dignitá umana – prosegue Gravina – Siamo molto vicini alle persone che soffrono in Palestina, particolamente ai bambini e ai civili innocenti. Non giocare a Udine contro Israele vorrebbe anche dire non andare al Mondiale e agevolare Israele in questo percorso. Siamo a stretto contatto con il ministero dell’Interno e stiamo coltivando la sensibilitá dell’opinione pubblica italiana su questo incontro. Non non siamo insensibili, ci coordineremo con la Uefa per attuare qualche iniziativa umanitaria”. Tanti, forse troppi gli stranieri nel nostro campionato: “Il problema dell’invasione degli stranieri, anche nei settori giovanili, con sempre meno giovani utilizzati nel nostro campionato di riferimento, resta un problema culturale e di strategia. C’é da segnalare peró anche che sempre piú italiani giocano all’estero e questo rafforza anche la nostra Nazionale, perché si acquisisce piú esperienza. Il talento c’é, manca l’opportunitá di trasformarli in campioni, ma per farlo bisogna giocare. Ci dispiace che questo non avvenga in termini di valorizzazione da parte delle societá italiane”. Detto di essere fiducioso sull’ok dell’Uefa per Milan-Como in Australia (“Non siamo favorevoli a sradicare l’identitá territoriale del nostro campionato, abbiamo dato l’ok vista l’eccezionalitá della situazione, San Siro sará indisponibile per la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali”), Gravina si sofferma anche sulla situazione stadi in Italia in vista degli Europei del 2032, che il Belpaese organizzerá assieme alla Turchia: “Abbiamo bisogno di qualcosa che incentivi la nostra attivitá e consenta a chi investe di avere un percorso agevolato. Io riscontro segnali positivi, li abbiamo raccolti nel giro delle cittá candidate, e questi elementi positivi devono essere tramutati in fatti. Il privato ha voglia di investire ma deve essere supportato. Mi auguro che il governo e il ministero dello Sport possano agevolare questi processi e supportare le iniziative serie che stanno arrivando dal mondo del calcio”. Andando nello specifico, “Torino mi sembra giá una realtá pronta, lo é Roma e devo ringraziare Sport e Salute, che a breve incontrerá l’Uefa per un progetto di investimenti. Sono contento che c’é anche un’altra opportunitá per lo stadio della Roma, ma c’é fermento anche a Bologna, Cagliari, Palermo e una novitá nell’interesse della cittá di Salerno. San Siro in vendita? Una cittá come Milano non puó restare fuori dall’individuazione dei cinque stadi per la fase finale di Euro2032. L’auspicio – conclude Gravina – é che i due club possano decidere di operare con un quadro piú chiaro e in tempi certi, anche qui con un pizzico di ottimismo ho motivo di credere che l’amministrazione comunale di Milano non lascerá cadere l’intenzione delle due societá di realizzare una struttura moderna”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 15-Set-25 11:01

