Grecia: acropoli di Atene oggi chiusa nelle ore più calde

Le temperature potrebbero raggiungere i 43 gradi

ATENE, 12 GIU – L’acropoli di Atene, il sito più visitato della Grecia, rimarrà chiusa al pubblico oggi nelle ore più calde della giornata: lo ha annunciato il ministero della Cultura. “Il ministero della Cultura informa che oggi il sito archeologico dell’acropoli resterà chiuso dalle 12:00 alle 17:00 ora locale” (dalle 11:00 alle 16:00 in Italia), ha reso noto il ministero, quando le temperature potrebbero raggiungere i 43 gradi. L’ondata di caldo, la prima dell’anno nel Paese, dovrebbe durare fino a domani. Le autorità greche sono in allerta per la prima ondata di calore dell’estate che sta colpendo il Paese mediterraneo: secondo il bollettino del Servizio meteorologico nazionale (Emy), si prevedono temperature di oltre 40 gradi nella Grecia continentale, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali. Lo riporta Kathimerini. Il ministero della Protezione civile ha avvertito del rischio “molto elevato” di incendi, in particolare nella regione dell’Attica, dove si trova Atene. In diverse zone, tra cui quella della capitale, le scuole resteranno chiuse fino a domani, mentre il ministero del Lavoro ha raccomandato il telelavoro per i dipendenti pubblici. Si raccomanda inoltre a chi lavora all’aperto di utilizzare i dispositivi di protezione individuale e di evitare di lavorare nelle ore di punta, da mezzogiorno alle 17.00. I servizi di ambulanza e le autorità mediche sono state poste in allerta dal ministero della Sanità.

