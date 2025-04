Groenlandia: licenziata capo base militare Usa dopo visita Vance

agenzia

Washington, 11 apr. (Adnkronos/Afp) – Il capo della base militare statunitense in Groenlandia, territorio danese ambito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato licenziato per aver criticato il programma di Washington per l’isola artica. Il colonnello Susannah Meyers, da luglio comandante della base spaziale di Pituffik, è stata rimossa dall’incarico in seguito alle segnalazioni secondo cui avrebbe preso le distanze dalle critiche mosse dal vicepresidente statunitense J.D. Vance alla Danimarca e al controllo del territorio durante la sua visita alla base due settimane fa. La US Space Force ha comunicato che al posto della Meyers è subentrato il colonnello Shawn Lee.

“Ci si aspetta che i comandanti aderiscano ai più elevati standard di condotta, soprattutto per quanto riguarda l’imparzialità nello svolgimento dei loro doveri”, ha affermato la US Space Force in una nota rilasciata ieri sera. La dichiarazione non è stata ulteriormente ampliata, ma il sito web statunitense military.com ha affermato che la Meyers ha inviato un’e-mail il 31 marzo a tutto il personale di Pituffik “apparentemente finalizzata a creare unità tra gli aviatori e i guardiani, così come tra i canadesi, i danesi e i groenlandesi che lavorano lì, dopo l’apparizione di Vance”.

Durante la sua visita alla base il 28 marzo, Vance aveva dichiarato in una conferenza stampa: “Il nostro messaggio alla Danimarca è molto semplice, non avete fatto un buon lavoro nei confronti del popolo della Groenlandia. Avete investito troppo poco nella popolazione della Groenlandia e troppo poco nell’architettura di sicurezza di questa incredibile e meravigliosa massa continentale”.