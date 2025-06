agenzia

"Sul fatto che non vengano sviluppate armi nucleari"

NEW YORK, 20 GIU – Parlando al Consiglio di Sicurezza Onu sul conflitto tra Israele e Iran, il direttore generale dell’Aiea Rafael Grossi ha detto che l’agenzia nucleare delle Nazioni Unite “può garantire, attraverso un sistema di ispezioni inconfutabili, che in Iran non verranno sviluppate armi nucleari”.

