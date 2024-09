Grossi,con aumento Paesi nucleari sale rischio uso armi atomiche

agenzia

ROMA, 27 SET – La crescita del numero di Paesi che possiedono armi nucleari probabilmente aumenterà il rischio del loro utilizzo: lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, in un’intervista al portale UN News. “Immaginate un mondo con tutte queste tensioni, in cui ci sono 15, 18, 20 Paesi con armi nucleari. L’uso di armi nucleari molto probabilmente avverrà”, ha affermato l’alto funzionario. Alcuni “Paesi stanno normalizzando la conversazione sulle armi nucleari, sul loro possesso, sul loro accesso, sulla loro acquisizione. Ed è il compito della Aiea di prevenire questi sviluppi”, ha aggiunto.

