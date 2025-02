Gruppo Editoriale San Paolo, don Stimamiglio è il nuovo ceo

agenzia

Nominato il CdA del prossimo quadriennio. Don Ponti presidente

MILANO, 24 FEB – Don Stefano Stimamiglio, attuale direttore di Famiglia Cristiana, è il nuovo amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo. Lo ha nominato l’Assemblea dei soci della società capogruppo, la Editoriale San Paolo srl (Esp). Il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Esp per il prossimo quadriennio è composto da don Roberto Ponti, superiore della Provincia italiana dei Paolini, in qualità di presidente; don Stefano Stimamiglio; don Giuseppe Musardo è direttore generale e consigliere; don Franco Soliman è consigliere e Cfo; don Antonio Rizzolo, è consigliere di amministrazione. Sono inoltre stati nominati amministratori delle altre società del Gruppo: don Antonio Rizzolo di Diffusione San Paolo (Disp); don Giuseppe Lacerenza di Periodici San Paolo e St Pauls International; don Giuseppe Musardo di San Paolo Edizioni e don Sante Sabatucci di San Paolo Patrimonio. Contestualmente, don Vincenzo Vitale, attuale direttore di Credere e di Jesus, diventa direttore editoriale del Gruppo. Don Simone Bruno è direttore editoriale di Edizioni San Paolo e viene affiancato da don Antonio Rizzolo come vicedirettore editoriale. “In questo tempo giubilare desideriamo rafforzare il nostro impegno di comunicatori aprendoci a nuove sfide con la capacità di generare futuro. Intendiamo rafforzare il cammino verso la digitalizzazione con lo spirito innovativo del nostro fondatore don Giacomo Alberione, aiutati dai tanti professionisti laici che lavorano con passione nelle nostre testate e nelle nostre società”, commenta don Roberto Ponti, che in una nota ringrazia don Antonio Rizzolo “per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi quattro anni come Ceo del Gruppo” e ora impegnato in un compito strategico e di sviluppo come quello dell’area libri. “Così come sono grato a don Sante Sabatucci e a don Paolo Epidotti per la dedizione nel loro incarico di amministratori – conclude -. Ricordo anche con affetto don Carlo Cibien, nostro direttore editoriale scomparso a fine gennaio”.

