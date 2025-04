Gruppo Gattinoni, nel 2024 fatturato +9% a 747 milioni

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Gattinoni chiude l’esercizio 2024 (1° gennaio – 31 dicembre) con risultati solidi e in crescita, confermando gli obiettivi fissati dal piano industriale triennale 2024-2026 e rafforzando il proprio posizionamento come realtá indipendente di riferimento nel panorama del turismo organizzato italiano, del business travel e degli eventi. Il fatturato consolidato ha raggiunto i 747 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto al 2023. L’EBITDA si attesta a 17,1 milioni di euro (+20%), mentre il valore gestito dei contratti commerciali é salito a 1.700 milioni di euro. Una visione basata su concretezza, strategie manageriali strutturate e soliditá finanziaria ha continuato a generare valore in tutte le Business Unit – Travel, Business Travel ed Events – confermando l’affidabilitá del modello e la capacitá dell’azienda di evolversi e innovare. Gattinoni Travel, la Divisione del Gruppo dedicata al turismo leisure, ha generato nel 2024 un fatturato complessivo di 416 milioni di euro, con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. Il risultato é composto per il 70% dai ricavi prodotti dalla distribuzione e per il 30% dalla componente prodotto. La Divisione si distingue per una struttura integrata che combina una rete di 1.500 agenzie di viaggio – tra 80 di proprietá (Gattinoni Travel Store), 50 associate in partecipazione (Gattinoni Travel Point), affiliate ai network Mondo di Vacanze e MyNetwork, e consulenti di viaggio Lab Travel/Euphemia – a cui si aggiunge la nuova piattaforma e-commerce sempre piú rilevante nel raggiungere direttamente il consumatore e a supporto della rete per la comunicazione nazionale. Dal punto di vista dell’offerta, oltre a distribuire prodotto e servizi dei migliori operatori e fornitori sul mercato, Gattinoni ha sviluppato un prodotto interno: dalla linea Dynamic a quella tailor made Travel Experience ai soggiorni mare Italia ed estero, ai Tour con e senza accompagnatore, fino alle piú recenti proposte Luxury Club, per esperienze di fascia alta, a cui si aggiunge il nuovo brand DreamPacker, pensato per il target 21-45 anni. Una proposta ampia, multicanale e costruita per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di viaggiatore. Gattinoni Business Travel, specializzata nella gestione delle trasferte e dei viaggi d’affari, ha raggiunto un volume d’affari di 267 milioni di euro (+5%). Le aziende si confermano orientate a viaggi business mirati, con crescente attenzione ai servizi accessori che migliorano l’esperienza del viaggiatore. La Divisione ha investito in personale specializzato, nuove sedi sul territorio (Milano e Treviso) e in soluzioni tecnologiche avanzate e su misura, rafforzando il suo ruolo di partner strategico nel corporate travel. Gattinoni Events é la Divisione del Gruppo dedicata alla progettazione e gestione di eventi aziendali, convention, incentive, lanci di prodotto ed esperienze per il settore healthcare. Nel 2024 ha generato un fatturato di 64 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al 2023, con un buon livello di marginalitá, frutto di un’attenta gestione dei progetti e dell’ottimizzazione dei processi produttivi. Il risultato arriva dopo una crescita organica particolarmente significativa nel 2023 e conferma la soliditá della Divisione, che nel 2024 ha scelto di focalizzarsi ulteriormente sulla redditivitá e sulla qualitá dell’offerta. La Divisione opera nelle aree Logistics, Communication ed Healthcare, distinguendosi per competenza logistica, capacitá creativa e gestione personalizzata degli eventi. Il 2024 ha rappresentato per il Gruppo Gattinoni un anno strategico di consolidamento e trasformazione interna, volto a supportare in modo strutturato la crescita registrata negli ultimi esercizi. Oltre al raggiungimento degli obiettivi economici, il Gruppo si é concentrato sul completamento dei conferimenti societari. A seguito di tali operazioni, tra ottobre 2024 e marzo 2025, il Gruppo ha avviato un importante riassetto organizzativo, che ha incluso l’allineamento dei sistemi gestionali, l’apertura di una nuova sede operativa a Bologna e una ridefinizione della struttura interna, anche attraverso un significativo potenziamento del personale. Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 ci sono stati anche inserimenti di nuove figure apicali nel management: Francesca Noventa, HR Director e Mattia Tieghi, Chief Information & Logistics Officer. In arrivo nel prossimo mese anche un Chief Financial Officer di grande esperienza che rafforzerá la struttura Finance e Amministrativa. Attualmente l’azienda conta 900 collaboratori, di cui una quota rilevante – intorno al 22% – di etá compresa tra i 25 e i 35 anni. Una scelta che riflette la volontá di investire su nuove energie, competenze e visioni generazionali, integrandole con l’esperienza consolidata del team, per affrontare con slancio e capacitá di adattamento le sfide del mercato in continua evoluzione. Per il 2025, il Gruppo Gattinoni prevede di mantenere il trend del 2024, puntando a una crescita in linea con l’anno appena chiuso. Il primo semestre sará dedicato al completamento della riorganizzazione societaria, mentre dalla seconda metá dell’anno é prevista una forte accelerazione degli investimenti, con focus su digitalizzazione, sviluppo prodotto, acquisizioni e rafforzamento dei canali distributivi. Nello specifico Gattinoni Travel punterá a una crescita strutturata su tre direttrici: il potenziamento del canale e-commerce rivolto al consumatore finale, lo sviluppo di nuove linee di prodotto pensate per target e interessi emergenti e l’ampliamento della rete di agenzie di proprietá attraverso nuove acquisizioni strategiche che arricchiranno il portafoglio dei Gattinoni Travel Store. Gattinoni Business Travel focalizzerá gli investimenti sul rafforzamento tecnologico, con l’obiettivo di offrire alle aziende – clienti consolidati e prospect – strumenti digitali sempre piú integrati, evoluti e personalizzabili. È in fase avanzata lo sviluppo di una nuova piattaforma con supporto di Intelligenza Artificiale, progettata per ottimizzare i processi e migliorare l’esperienza utente. In parallelo, la Divisione sará impegnata nell’acquisizione di nuovi clienti, capitalizzando i risultati della recente riorganizzazione. Gattinoni Events, dopo la forte crescita registrata nel 2023, ha confermato nel 2024 buoni risultati con un focus sulla marginalitá. Nel 2025 continuerá a monitorare con attenzione il mercato, con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento ed eventualmente rafforzarsi attraverso acquisizioni mirate. Il piano prevede anche l’integrazione di nuove competenze in linea con l’evoluzione del settore e una costante attenzione alla valorizzazione dell’esperienza fisica, digitale e ibrida. Franco Gattinoni, Fondatore e Presidente del Gruppo, dichiara: “Abbiamo chiuso il 2024 con risultati che confermano la soliditá del nostro Gruppo e l’efficacia della visione manageriale. Crescita, incremento della marginalitá e completamento di una riorganizzazione ci permettono oggi di guardare al futuro con fiducia. La nostra struttura é indipendente, solida e in pieno sviluppo: accanto a un top management esperto, abbiamo investito in giovani risorse e competenze innovative. Stiamo rafforzando la componente tecnologica, ampliando l’offerta prodotto e sviluppando soluzioni proprietarie, con l’obiettivo di essere sempre piú competitivi e distintivi sul mercato. Il nostro é un progetto industriale solido, distintivo, sostenibile e con un’ampia possibilitá di crescita. Continuiamo a guardare al futuro creando valore per i nostri clienti, collaboratori e partner”. -foto ufficio stampa Gruppo Gattinoni – (ITALPRESS). mgg/com 10-Apr-25 12:44

