Gualtieri a Corviale, ‘basta quartieri dormitorio, ora servizi’

agenzia

Dal Pnrr 58 milioni di lavori per parchi, piazza e palasport

ROMA, 09 APR – “Vogliamo rendere Corviale più bello, accogliente, a misura di cittadino e di ragazzo, riducendo le tante fratture che si sono aperte negli anni”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando il Piano Urbano Integrato (Pui) del Pnrr di Corviale agli abitanti e alle associazioni del quartiere. “Dobbiamo superare l’idea che nelle periferie ci siano i quartieri dormitorio. I quartieri devono avere tutti i servizi in prossimità, questa è la nostra idea della città dei 15 minuti”, ha osservato il sindaco. “Il progetto di Corviale è del ’72 quando si voleva dare soluzione al problema della casa – ha ricordato – L’idea era buona, ma tante cose non hanno funzionato: c’è stato degrado, problemi, mancanza di manutenzione, attenzione solo all’alloggio e non ai servizi, al verde, le piazze, i luoghi di incontro e di lavoro, ciò che fa un quartiere”. Obiettivo del Piano è l’efficientamento energetico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di nuovi spazi riqualificati, l’incremento delle aree a verde e per lo sport, oltre a nuovi spazi per associazioni e imprese, e per la socializzazione. Il programma, da completare entro il marzo 2026, prevede un investimento complessivo di 57,8 milioni di euro e cinque ambiti principali: il Centro Polivalente Nicoletta Campanella e Incubatore Incipit per un valore di 12,9 milioni (Inizio lavori Campanella 22 febbraio 2024; inizio lavori Incipit gennaio 2025). C’è poi la Piazzetta delle Arti e dell’artigianato, e la Cavea e testata ‘Trancia H’ per 5,3 milioni di euro (avvio lavori a fine aprile 2024). Terzo intervento il Palazzetto dello Sport a via Maroi e il parco sportivo: 9,7 milioni, in cantierizzazione. Poi il Parco est e il Parco Ovest: 9,3 milioni di euro (in cantierizzazione il parco Ovest; in avvio parco Est). Infine la Trancia H e le Sale Condominiali: 20,5 milioni di euro (a cura dell’Ater). Il Piano interessa direttamente oltre 4.500 persone, in un’area dove risiede una popolazione di circa 16mila abitanti.

