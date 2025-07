Gualtieri, ‘la città è più pulita, ce lo riconoscono tutti’

agenzia

'Tevere balneabile? Più facile di Senna, peccato no Olimpiadi'

ROMA, 16 LUG – “Ripulire Roma sembrava una missione impossibile, quando siamo arrivati era sommersa di rifiuti. Non siamo ancora al risultato che vogliamo, avevamo detto che per raggiungere l’eccellenza ci sarebbero voluti cinque anni. Però sicuramente, e ce lo riconoscono tutti e lo vedo per strada, la situazione è migliorata”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato da ‘L’Italia in diretta’ su Radio Uno. “Ama si è modernizzata ed è diventata una azienda moderna – ha aggiunto – Le segnalazioni dei cittadini sono radicalmente diminuite: nell’ultimo semestre del -24,7%. Quando avremo tutti gli impianti, il termovalorizzatore, i biodigestori, quando finirà la vergogna che Roma è l’unica grande città europea senza impianti e deve mandare i rifiuti in giro per l’Europa, e noi faremo dei nostri rifiuti una risorsa, questo ci consentirà di avere ulteriori risorse da investire nella pulizia”. Rispetto all’ipotesi di rendere balneabile il Tevere, Gualtieri ha detto: “E’ un obiettivo che ho lanciato entro la prossima consiliatura. La situazione è meno negativa della Senna, ma Parigi ha potuto contare sui miliardi delle Olimpiadi che noi sciaguratamente abbiamo rifiutato. Io ho istituito una commissione tecnica che farà i suoi studi, coinvolgeremo tecnici e scienziati. Ho già mandato la polizia della Città Metropolitana a fare i controlli sull’Aniene, per affrontare le cause dell’inquinamento, per ridurlo e arrivare al sogno del Tevere balneabile”.

