Guardiola, ‘Rodri sta recuperando, al top a fine settembre’

agenzia

'Si sta allenando in gruppo ma non vogliamo accelerare i tempi'

PALERMO, 09 AGO – Per vedere un Rodri in forma bisognerà a spettare la fine di settembre. Lo ha detto l’allenatore del Manchester Citu, Pep Guardiola. Il vincitore del Pallone d’Oro 2024 ha saltato gran parte della scorsa stagione a causa di un infortunio ai legamenti e senza di lui il City non è riuscito a difendere con successo il titolo della Premier League. Lo spagnolo, si è poi infortunato all’inguine durante il Mondiale per club. “Rodri sta migliorando, ma ha subito un grave infortunio nell’ultima partita contro l’Al-Hilal – le parole di Guardiola – Si sta allenando in questo momento e negli ultimi due o tre giorni sta meglio. Speriamo che durante la pausa internazionale riesca a tornare davvero in forma. E soprattutto speriamo di poterlo schierare qualche minuto, ma l’importante è che non provi dolore, perché non vogliamo che torni in campo e si infortuni di nuovo. Cercheremo disperatamente di evitarlo, ma negli ultimi due o tre giorni si è allenato con noi e questo è positivo”. Rodri, come anche i convalescenti Phil Foden e Mateo Kovacic sono stati esclusi dall’amichevole di questa sera con il Palermo. Il City affronterà il Wolverhampton nella sua prima partita di Premier League della stagione il prossimo fine settimana, poi giocherà contro il Tottenham e il Brighton.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA