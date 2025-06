Guasto linea AV, treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti

agenzia

Il problema sulla tratta dell'alta velocità Roma-Napoli

ROMA, 17 GIU – Treni cancellati e con ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma per un guasto sulla linea dell’alta velocità. I cartelli luminosi in stazione avvisano i viaggiatori che potranno esserci ritardi fino a oltre due ore, variazioni o cancellazioni per un “guasto agli impianti di circolazione sulla linea Av Napoli-Roma”.

