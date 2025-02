Guido Bracchetti, Benessere del Sorriso: il Bestseller su come valorizzare il proprio sorriso migliorando la qualità della propria vita

agenzia

– Milano, 11.02.2025 – Tutti noi sappiamo che il sorriso è una chiave capace di aprire porte sociali e professionali, nonché una fonte di autostima e un riflesso del benessere generale. Peccato che molti lo trascurino. La buona notizia è che valorizzarlo è possibile, a patto però di sapere come fare.

Per tutti coloro che credono nella forza del sorriso, inteso come espressione di benessere e autostima, ma non sanno come farlo risaltare al meglio, esce oggi il libro di Guido Bracchetti “BENESSERE DEL SORRISO. Come Migliorare Il Tuo Sorriso E La Tua Salute Con Il Metodo SorrisoMilano®” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ritrovare fiducia in sé stessi così da migliorare la qualità della propria vita.

“Il mio libro racconta la storia dello Studio Bracchetti e il Metodo SorrisoMilano®, un approccio unico che unisce tradizione, innovazione tecnologica e attenzione olistica al benessere generale del paziente” afferma Guido Bracchetti, autore del libro. “Attraverso cinque capitoli, esploro le radici della nostra eccellenza, l’importanza del paziente come centro del nostro lavoro, e i protocolli che rendono ogni trattamento un’esperienza personalizzata”.

Lo Studio Bracchetti è una realtà familiare che da oltre 95 anni rappresenta un’eccellenza nell’odontoiatria italiana ed europea. Ecco quindi che la propria esperienza, i propri valori e i protocolli innovativi che vengono quotidianamente adottati vanno a ispirare e aiutare sia i pazienti a comprendere meglio l’importanza della connessione tra salute orale e salute generale, sia i professionisti del settore a migliorare le proprie competenze.

“Questo libro di Guido Bracchetti non affronta solo il concetto di benessere dentale inteso come estetica o funzionalità del sorriso, bensì va a restituire fiducia nel lettore fornendogli le giuste informazioni per migliorare la qualità della propria vita” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “È quindi rivolto a chi desidera comprendere come l’odontoiatria possa trasformarsi in una vera e propria arte al servizio delle persone”.