Gunvor e Quercus annunciano una partnership storica per lo sviluppo del solare in Italia

La partnership mira a sviluppare fino a 3 GW di capacità solare e segna l’espansione di Gunvor nel settore solare insieme a Quercus, specialista in energie rinnovabili

LONDRA, 1 luglio 2024 /PRNewswire/ — Gunvor Group (“Gunvor”), una delle principali società di trading di materie prime nel settore dell’energia a livello mondiale, insieme a Quercus Real Assets Limited (“Quercus”), specialista in energie rinnovabili con sede a Londra che investe a livello internazionale nell’ambito della transizione energetica, annunciano con soddisfazione una storica partnership per lo sviluppo di progetti ad energia solare con lo scopo di raggiungere una capacità installata prossima ai 3 gigawatt (GW) in Italia.

Secondo i termini dell’accordo, Quercus attingerà alla sua comprovata esperienza nello sviluppo di progetti rinnovabili – dall’autorizzazione alla cantierabilità – in combinazione con la capacità di Gunvor di finanziare, gestire e ottimizzare le risorse attraverso contratti per l’acquisto di energia (” PPA”). I progetti saranno strategicamente posizionati in quasi tutte le regioni d’Italia, garantendo a Gunvor la possibilità di acquisire e stipulare PPA quando gli impianti saranno in esercizio.

“Il primo investimento significativo di Gunvor nel settore fotovoltaico è pienamente in linea con l’impegno di Nyera, impegnata in progetti nell’ambito della transizione energetica e la nostra ambizione di costruire un portafoglio di asset ad energia rinnovabile”, ha affermato Fredrik Törnqvist, amministratore delegato di Nyera, il veicolo di investimento per le energie rinnovabili di Gunvor.

Il mercato solare italiano è tra i più avanzati in Europa, grazie ad un quadro normativo ben sviluppato e ai recenti cambiamenti legislativi che supportano l’integrazione delle infrastrutture solari con l’agricoltura.

“Dato il ruolo essenziale dell’agricoltura nell’economia italiana, è fondamentale strutturare gli investimenti nel solare preservando l’ecosistema dell’agricoltura per garantirne la sostenibilità a lungo termine”, ha affermato Diego Biasi, co-fondatore e CEO di Quercus. “In Quercus, abbiamo costantemente investito nelle energie rinnovabili per migliorare l’ambiente che ci circonda. Sono lieto di collaborare con un partner di standing elevato come Gunvor, condividere i nostri valori e dare seguito ad iniziative di investimento che nel tempo hanno registrato un crescente successo”.

Aldo Della Valle, Head of Power & Natural Gas Trading di Gunvor, ha aggiunto: “Questa storica iniziativa nel solare integra ulteriormente l’iniziativa recentemente annunciata da Gunvor di acquisire la centrale elettrica spagnola di BP e rappresenta un altro passo nella nostra strategia finalizzata a costruire un portafoglio in Europa composto da asset ad energia convenzionale e rinnovabile per migliorare le nostre attività di trading di energia e gas”.

L’accordo rimane soggetto all’approvazione in ottemperanza alla normativa vigente ed alle consuete condizioni propedeutiche al perfezionamento.

Nota agli editori

Informazioni su Quercus Real AssetsQuercus Real Assets Limited è uno specialista in energie rinnovabili con focus in investimenti nell’ambito della transizione energetica, con uffici a Londra e Dubai.

Diego Biasi e Simone Borla hanno fondato Quercus creando un fondo con sede in Lussemburgo che ha completato con successo oltre 1 miliardo di euro di investimenti in cinque diverse strategie. Nel gennaio 2020, Diego Biasi ha indirizzato l’attività di Quercus, in risposta all’evoluzione del settore energetico, verso un approccio di investimento strategico più diversificato. Quercus ha completato con soddisfazione oltre 40 operazioni ad oggi.

Dal 2010 la strategia della società si è fondata sulla convinzione che la creazione di valore con attenzione ai principi ESG a lungo termine sostenga e rafforzi i rendimenti degli investitori e degli azionisti. Quercus è impegnata a sviluppare opportunità di business e a sostenere investimenti responsabili per redditi e rendimenti di capitale sostenibili, contribuendo, al contempo, ad un futuro a zero emissioni di carbonio. Per ulteriori informazioni visitare QuercusRealAssets.com.

Informazioni sul gruppo GunvorGunvor è una delle più grandi società indipendenti di trading di materie prime al mondo per fatturato. Gunvor crea soluzioni logistiche che spostano in modo sicuro ed efficiente l’energia da dove viene prodotta e immagazzinata a dove è maggiormente richiesta. Gunvor ha investimenti strategici in infrastrutture industriali – raffinerie, oleodotti, depositi e terminali – che completano l’attività commerciale principale e generano valore sostenibile lungo tutta la catena di fornitura globale per i propri clienti. L’azienda, che nel 2023 ha generato ricavi per 127 miliardi di dollari su 177 milioni di tonnellate di volumi. Per ulteriori informazioni, visitare GunvorGroup.com.

A proposito di NyeraNyera, societa’ interamente controllata da Gunvor Group, è impegnata a identificare investimenti nell’ambito della transizione energetica, compresi nuovi prodotti e attività sostenibili. Le attività di trading e investimento di Nyera vengono svolte su base commerciale, la società mira ad entrare in aree di opportunità che garantiranno un modello sostenibile a lungo termine. Le attuali aree di investimento includono l’energia solare, i biocarburanti, il biogas, l’idrogeno verde, il gas naturale rinnovabile e il trasporto marittimo a emissioni zero, oltre ad altri progetti incentrati sulle energie rinnovabili. Per ulteriori informazioni, visitare Nyera.com.

