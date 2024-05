Guterres chiede indagine su attacco a veicolo Onu a Rafah

agenzia

E ribadisce necessità di cessate il fuoco umanitario immediato

NEW YORK, 13 MAG – Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, “condanna tutti gli attacchi contro il personale delle Nazioni Unite e chiede un’indagine approfondita” sull’attacco al veicolo dell’organizzazione vicino al valico di Rafah. La vittima era un membro dello staff del dipartimento di Sicurezza e Protezione dell’Onu (Dss), e anche il ferito è membro dello stesso dipartimento. “Con il conflitto a Gaza che continua a mietere pesanti perdite – si legge in una nota del portavoce – Guterres ribadisce il suo appello urgente per un cessate il fuoco umanitario immediato e per il rilascio di tutti gli ostaggi”.

