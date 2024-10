agenzia

Lo ha detto il portavoce dell'Onu

NEW YORK, 30 SET – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e’ contro “qualsiasi” invasione di terra in Libano da parte di Israele. Lo ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro Stephane Dujarric, ribadendo che “non vogliamo vedere alcun tipo di invasione via terra”.

