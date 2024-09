Guterres, evitare che il Libano diventi un’altra Gaza

agenzia

'Comunità internazionale si mobiliti per tregua immediata'

NEW YORK, 24 SET – “Il popolo del Libano, il popolo di Israele e il popolo del mondo non possono permettersi che il Libano diventi un’altra Gaza”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres nel suo intervento alla 79esima Assemblea Generale. “La comunità internazionale deve mobilitarsi per un cessate il fuoco immediato, il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi e l’inizio di un processo irreversibile verso una soluzione a due Stati”, ha aggiunto.

