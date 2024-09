agenzia

Il segretario generale dell'Onu alla vigilia dell'Assemblea

NEW YORK, 22 SET – Il conflitto in Libano “rischia di diventare una nuova Gaza”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in un’intervista con la Cnn alla vigilia dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

