Guterres, Israele ha trasformato Gaza in campo di sterminio

agenzia

Attuale percorso intollerabile agli occhi della storia

NEW YORK, 08 APR – Il segretario generale Onu Antonio Guterres ha accusato Israele per aver trasformato Gaza in un “campo di sterminio”. “L’attuale percorso è un vicolo cieco, totalmente intollerabile agli occhi del diritto internazionale e della storia, e il rischio che la Cisgiordania occupata si trasformi in un’altra Gaza lo rende ancora peggiore. È tempo di porre fine alla disumanizzazione, proteggere i civili, liberare gli ostaggi, garantire aiuti salvavita e rinnovare il cessate il fuoco”, ha aggiunto.

